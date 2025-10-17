CHIMÈNE BADI – L’OMBRIERE Uzes

COM. COMMUNES PAYS D’UZES PRÉSENTE : CHIMÈNE BADI – GOSPEL & SOUL, LA VOIX ETIl y a quelques années, Chimène Badi proposait “Gospel & Soul” Vol 1”, qui avait rencontré un succès phénoménal auprès du public. Il était tout naturel pour Chimène d’offrir enfin la suite de ce projet thématique, avec des chansons intemporelles et éclectiques, revisitées dans l’esprit gospel & soul. Aux reprises de Johnny Hallyday, Amy Winehouse, Céline Dion, Stevie Wonder, Michael Jackson se mêlent des titres inédits, écrits et composés par de grandes plumes françaises comme Ycare ou encore Tété. Avec plus de 20 ans de carrière et 3,5 millions d’albums vendus, Chimène revient sur scène comme vous ne l’avez jamais vue, portée par un choeur gospel et des cuivres en furie !Informations pratiques :L’ouverture des portes et du bar de l’Ombrière se fait 1h30 avant le début de la représentation.Nous conseillons aux spectateurs d’arriver au moins 30min avant le début de la représentation.Parking gratuit sur place.Accès PMR.Pour toute question :billetterie.ombriere@ccpayduzes.fr04.48.21.57.40.

L’OMBRIERE 3 PLACE CROIX DES PALMIERS 30700 Uzes 30