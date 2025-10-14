Antoine Duléry lit entre les lignes Théâtre Georges Leygues Villeneuve-sur-Lot

Antoine Duléry lit entre les lignes Théâtre Georges Leygues Villeneuve-sur-Lot mardi 14 octobre 2025.

Antoine Duléry lit entre les lignes

Théâtre Georges Leygues 2 Boulevard Georges Leygues Villeneuve-sur-Lot Lot-et-Garonne

Tarif : 7.5 – 7.5 – 25 EUR

2025-10-14

2025-10-14

2025-10-14

Avec ce spectacle le comédien transforme la scène en terrain de jeu littéraire.

Il ne lit pas, il incarne, partage, revisite nos souvenirs de lecture avec humour et tendresse. De textes méconnus en chefs-d’œuvre oubliés, il nous fait rire, et redécouvrir le plaisir des mots.

Sur réservation.

Théâtre Georges Leygues 2 Boulevard Georges Leygues Villeneuve-sur-Lot 47300 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 40 49 49 tgl.billetterie@mairie-villeneuvesurlot.fr

English : Antoine Duléry lit entre les lignes

With this show, the actor transforms the stage into a literary playground.

He doesn’t read, he embodies, shares and revisits our reading memories with humor and tenderness. From little-known texts to forgotten masterpieces, he makes us laugh, and rediscover the pleasure of words.

Reservations required.

German : Antoine Duléry lit entre les lignes

In diesem Stück verwandelt der Schauspieler die Bühne in ein literarisches Spielfeld.

Er liest nicht, er verkörpert, teilt und durchlebt unsere Leseerinnerungen mit Humor und Zärtlichkeit. Von unbekannten Texten bis hin zu vergessenen Meisterwerken bringt er uns zum Lachen und lässt uns die Freude an Worten wiederentdecken.

Nur mit Reservierung.

Italiano :

In questo spettacolo, l’attore trasforma il palco in un parco giochi letterario.

Non legge, gioca, condivide e rivisita i nostri ricordi di lettura con umorismo e tenerezza. Da testi poco conosciuti a capolavori dimenticati, ci fa ridere e riscoprire il piacere delle parole.

È necessaria la prenotazione.

Espanol : Antoine Duléry lit entre les lignes

En este espectáculo, el actor transforma el escenario en un patio de recreo literario.

No lee, juega, comparte y revisita nuestros recuerdos de lectura con humor y ternura. Desde textos poco conocidos hasta obras maestras olvidadas, nos hace reír y redescubrir el placer de las palabras.

Reserva obligatoria.

