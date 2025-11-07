ANTOINE DULERY – SALLE DES ARTS D’AZUR Le Broc

ANTOINE DULERY Début : 2025-11-07 à 20:30. Tarif : – euros.

MAIRIE DE LE BROC-TRESOR PUBLIC PRÉSENTE : ANTOINE DULERYDans son nouveau spectacle, Antoine Duléry nous entraîne dans une expérience littéraire inédite… il ne fait pas une lecture, il fait bien plus ! Antoine nous raconte la « lecture », sa découverte, son apprentissage, et tous ces moments de joie et de fantaisie qu’il a partagé avec elle.A travers des textes aux univers très différents, il nous émeut, il nous amuse, il nous fait rire. Avec la bonne humeur qui le caractérise, Antoine nous offre en toute intimité le plus beau des voyages, celui de nos anciennes lectures, et mieux encore, ces textes que nous ne connaissons pas encore, et que nous aimerons découvrir. Une chose est sûre, après avoir assisté à ce spectacle, vous ne lirez plus de la même manière…

SALLE DES ARTS D’AZUR 12 RUE DES JARDINS 06510 Le Broc 06