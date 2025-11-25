ANTOINE DULERY – THEATRE GEORGES LEYGUES Villeneuve Sur Lot

ANTOINE DULERY Début : 2025-11-25 à 20:00. Tarif : – euros.

THEATRE GEORGES-LEYGUES PRÉSENTE : ANTOINE DULERYAvec ce spectacle le comédien transforme la scène en terrain de jeu littéraire, vivant et chaleureux. Il ne lit pas, il incarne, partage, revisite nos souvenirs de lecture avec humour et tendresse.De textes méconnus en chefs-d’œuvre oubliés, il nous fait rire, vibrer, et redécouvrir le plaisir des mots. Un voyage intime et joyeux dans l’univers du livre, porté par l’enthousiasme contagieux d’un amoureux des belles lettres. Après ça, lire ne sera plus jamais un acte solitaire. TS3 Production et FIMALACAvec Antoine DuleryÉcriture et mise en scène : Pascal Serieis

THEATRE GEORGES LEYGUES Boulevard de la Republique 47300 Villeneuve Sur Lot 47