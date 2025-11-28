Antoine Karacostas Quartet concert au 38Riv Jazz Club 38Riv Jazz Club Paris

Un mélange singulier au lyrisme entêtant qui a défini le son du groupe, fondé en 2014.

Avec “Frames” sorti en 2023, Antoine Karacostas nous livre un troisième album de compositions et d’arrangements de rebetiko, la signature sonore du groupe. Dans cet opus en quartet, il s’inspire de la peinture et de l’impressionnisme pictural autant que musical. Un nouvel album est prévu pour 2026.

Pierre Bernier : saxophone

Antoine Karacostas : piano, compositions

Gabriel Midon : contrebasse

Simon Bernier : batterie

Le 38Riv :

Situé en plein coeur du Marais, le 38Riv est un club de jazz et bar intimiste. C’est le lieu de toutes les rencontres musicales : du jazz au latin jazz en passant par le funk et le baroque. Sa cave voutée du 12e siècle offre une acoustique chaleureuse et authentique.

Jazz, compositions — Le saxophoniste Antoine Karacostas a sorti deux albums en trio, “Trails” en 2017 et “Insulary Tales” en 2019, dans lesquels il présentait un répertoire d’arrangements de chansons grecques traditionnelles et de rebetiko, ainsi que de compositions personnelles.

de 21h30 à 22h30

de 19h30 à 20h30

Tarif en ligne : 22 à 27 euros

Tarif sur place : 24 à 29 euros.

38Riv Jazz Club 38, rue de rivoli 75004 Paris

https://billetterie.38riv.com/ +33954273661 contact@38riv.com https://www.facebook.com/38Rivjazzclub/ https://www.facebook.com/38Rivjazzclub/