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Antoine Leroux COMPAGNIE DU CAFE THEATRE – GRANDE SALLE Nantes

Antoine Leroux COMPAGNIE DU CAFE THEATRE – GRANDE SALLE Nantes

Antoine Leroux COMPAGNIE DU CAFE THEATRE – GRANDE SALLE Nantes mardi 14 avril 2026.

Lieu : COMPAGNIE DU CAFE THEATRE - GRANDE SALLE

Adresse : 6 RUE DES CARMELITES

Ville : 44000 Nantes

Département : 44

Début : mardi 14 avril 2026

Fin : mardi 14 avril 2026

Heure de début : 20:30

Antoine Leroux Début : 2026-04-14 à 20:30. Tarif : – euros.

Pour obtenir votre billet, le mieux est d’aller sur le site de l’organisateur ou du lieu afin d’obtenir le meilleur tarif.

COMPAGNIE DU CAFE THEATRE – GRANDE SALLE 6 RUE DES CARMELITES 44000 Nantes 44

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