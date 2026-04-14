Antoine Leroux COMPAGNIE DU CAFE THEATRE – GRANDE SALLE Nantes
Antoine Leroux COMPAGNIE DU CAFE THEATRE – GRANDE SALLE Nantes mardi 14 avril 2026.
Antoine Leroux Début : 2026-04-14 à 20:30. Tarif : – euros.
Pour obtenir votre billet, le mieux est d’aller sur le site de l’organisateur ou du lieu afin d’obtenir le meilleur tarif.
COMPAGNIE DU CAFE THEATRE – GRANDE SALLE 6 RUE DES CARMELITES 44000 Nantes 44
À voir aussi à Nantes (44)
- Portes ouvertes de la Maison de la tranquillité publique de Nantes Maison de la Tranquillité Publique Nantes 14 avril 2026
- Le grand bazar à histoires Fabrique à Impros (La) Nantes 14 avril 2026
- Le Petit Prince – d’Antoine de Saint-Exupéry Théâtre de Jeanne Nantes 14 avril 2026
- Musée des Sapeurs Pompiers – Atelier enfants (8 à 14 ans) Musée des Sapeurs Pompiers Nantes 14 avril 2026
- Reliure : fabrication d’un carnet Le 20 mille Nantes 14 avril 2026