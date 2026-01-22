Antoine Lucciardi – Chronos Le Bacchus Rennes 2 – 4 avril Tarif : 21€ et 15€

Plongez dans les couloirs du temps pour un voyage à nul autre pareil.

Des origines à nos jours, croisez grandes figures et anonymes, revivez batailles, soubresauts politiques, innovations et créations qui ont façonné l’Hexagone.

Et grâce à l’urne du destin, vous pourrez vous aussi influer sur le cours du temps.

Chronos, l’histoire comme on ne vous l’a jamais racontée.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-04-02T21:00:00.000+02:00

Fin : 2026-04-04T22:15:00.000+02:00

02.99.78.39.93 https://www.le-bacchus.com/programmation/8155-antoine-lucciardi-chronos-avril-2026.html

Le Bacchus 3 esplanade Julie Rose Calvé Bourg l’Évesque – La Touche – Moulin du Comte Rennes 35043 Ille-et-Vilaine



