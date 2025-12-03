ANTOINE LUCCIARDI – CHRONOS – THEATRE A L’OUEST Caen

ANTOINE LUCCIARDI – CHRONOS Début : 2026-03-14 à 21:00. Tarif : – euros.

Prendre l’histoire de France, la condenser en 1h30 maximum, et tenter de traverser les siècles en si peu de temps… Il faut être à moitié fou, ou complètement, pour oser un défi pareil. Bonne nouvelle : Antoine Lucciardi l’est juste ce qu’il faut. Chronos, c’est un spectacle qui transforme notre Histoire en un voyage théâtral totalement déjanté. Créé en exclusivité pour le Théâtre à l’Ouest, ce show vous propulse au cœur des grands épisodes de l’histoire de France : batailles épiques, petits ratés du destin, inventions géniales et décisions absurdes et grâce à l’urne du destin, vous pourrez même changer le cours du temps. Un spectacle drôle, brillant et totalement imprévisible : Chronos, l’Histoire comme on ne vous l’a jamais racontée. De et avec : Antoine Lucciardi. Antoine Lucciardi, c’est l’humoriste qui a d’abord voulu comprendre le monde avant d’accepter qu’il valait mieux en rire. Après des années à jongler entre la scène, la philo et les métiers pas toujours glamour, il a fini par transformer ses galères en carburant comique. Aujourd’hui, il décortique la vie avec la précision d’un chercheur… mais avec un taux de sérieux strictement interdit sur scène.

THEATRE A L’OUEST 8 QUAI VENDEUVRE 14000 Caen 14