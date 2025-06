Antoine Officieux Auto Romance | Comédie des Volcans Comédie des Volcans Clermont-Ferrand 10 octobre 2025 20:30

Puy-de-Dôme

Antoine Officieux Auto Romance | Comédie des Volcans Comédie des Volcans 15 boulevard Louis-Chartoire Clermont-Ferrand Puy-de-Dôme

Tarif : 20 – 20 – 20 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2025-10-10 20:30:00

fin : 2025-10-10

Date(s) :

2025-10-10

Attention ceci n’est pas une histoire d’amour dans une voiture !

.

Comédie des Volcans 15 boulevard Louis-Chartoire

Clermont-Ferrand 63100 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 9 81 74 07 51 hello@comediedesvolcans.fr

English :

Warning: this is not a love story in a car!

German :

Achtung: Dies ist keine Liebesgeschichte in einem Auto!

Italiano :

Attenzione: questa non è una storia d’amore in auto!

Espanol :

Advertencia: ¡esto no es una historia de amor en un coche!

L’événement Antoine Officieux Auto Romance | Comédie des Volcans Clermont-Ferrand a été mis à jour le 2024-12-31 par Clermont Auvergne Volcans