Antoine Officieux dans Auto romance Comédie d’Aix Aix-en-Provence

Antoine Officieux dans Auto romance

Samedi 8 novembre 2025 de 21h30 à 23h. Comédie d’Aix 8 avenue de la Violette Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : 28 – 28 – 28 EUR

Vivre avec soi-même, c’est toute une histoire.

Et c’est celle que nous conte Antoine Officieux dans son premier seul en scène, où se mêlent entre autres des mondes imaginaires, une chaise vide et un mode d’emploi Ikea un peu particulier.

Prêt.es pour l’aventure ? Sensibles, ne pas s’abstenir. .

English :

Living with yourself is quite a story.

German :

Mit sich selbst zu leben ist eine Geschichte für sich.

Italiano :

Vivere con se stessi è tutta un’altra storia.

Espanol :

Vivir contigo mismo es toda una historia.

