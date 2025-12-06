Antoine Rault invité de la SHAAPT Librairie Brin de lecture Thouars

Antoine Rault invité de la SHAAPT

Librairie Brin de lecture 23 Rue Porte de Paris Thouars Deux-Sèvres

Début : 2025-12-10

fin : 2025-12-10

2025-12-10

Dans le cadre de nos rencontres d’écrivains, la SHAAPT recevra le romancier Antoine Rault pour son nouveau roman L’angle mort du destin . Pour rencontrer l’auteur Echanges/dédicace à la librairie Brin de lecture, à 16h (réservation conseillée) Dîner littéraire (coupon de réservation à remplir)

Pour rencontrer l’auteur à Thouars le mercredi 10 décembre Echanges et dédicace à la librairie Brin de lecture, à 16h (accès libre mais réservation conseillée au 05 49 66 35 91 et/ou Dîner littéraire sur réservation (coupon de réservation à renvoyer) .

Librairie Brin de lecture 23 Rue Porte de Paris Thouars 79100 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 66 35 91 info@shaapt.fr

English : Antoine Rault invité de la SHAAPT

As part of our series of writers’ encounters, SHAAPT will welcome novelist Antoine Rault for his new novel L?angle mort du destin . To meet the author: Discussions/signing session at the Brin de lecture bookshop, at 4pm (reservation recommended) Literary dinner (reservation coupon to be filled in)

