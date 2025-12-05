Anton Lachky & Eléonore Valere Company « noVLand »

Salle Juliette Gréco 5 Boulevard de la Colle Belle Carros Alpes-Maritimes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-05 20:00:00

fin : 2025-12-05 20:55:00

Date(s) :

2025-12-05

Dans un futur menaçant, cinq humains privés de parole redécouvrent la danse puis les mots. Un captivant récit en mouvement, qui sensibilise les enfants aux dangers des totalitarismes.

.

Salle Juliette Gréco 5 Boulevard de la Colle Belle Carros 06510 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 92 98 62 77 billetterie@palaisdesfestivals.com

English : Anton Lachky & Eléonore Valere Company « noVLand »

In a threatening future, five speech-deprived humans rediscover dance and then words. A captivating moving story that will make children aware of the dangers of totalitarianism.

German :

In einer bedrohlichen Zukunft entdecken fünf Menschen, die ihrer Sprache beraubt wurden, erst den Tanz und dann die Worte wieder. Eine fesselnde Bewegungsgeschichte, die Kinder für die Gefahren des Totalitarismus sensibilisiert.

Italiano :

In un futuro minaccioso, cinque esseri umani privi di parola riscoprono la danza e poi le parole. Una storia avvincente e commovente che sensibilizzerà i bambini sui pericoli del totalitarismo.

Espanol :

En un futuro amenazador, cinco humanos privados del habla redescubren la danza y luego las palabras. Una cautivadora y conmovedora historia que concienciará a los niños de los peligros del totalitarismo.

L’événement Anton Lachky & Eléonore Valere Company « noVLand » Carros a été mis à jour le 2025-09-18 par Côte d’Azur France Tourisme