Antoni Gaudi et Barcelone MJC Héritan Mâcon

Antoni Gaudi et Barcelone

Antoni Gaudí, architecte audacieux de Barcelone, a façonné son identité moderniste avec des œuvres célèbres comme Casa Batlló, le parc Güell et la Sagrada Familia. Nous découvrirons aussi des œuvres moins connues pour comprendre la relation entre l’artiste et la ville.

Armelle Weirich, docteure en histoire de l’art, chercheuse et conférencière. .

