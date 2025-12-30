Antonin ECCE dans Boum Boum THEATRE BO SAINT-MARTIN Paris

Antonin ECCE dans Boum Boum Début : 2026-03-28 à 19:00. Tarif : – euros.

Antonin ECCE dans Boum BoumAntonin aime les soirées techno, regarder les gens draguer et les trucs de geek. Il vous en parle dans ce premier spectacle rempli d’autodérision et de bienveillance.A la frontière entre un bobo parisien, et un adolescent qui n’arrive pas à grandir, Antonin vous raconte ses mésaventures et vous partage sa vision du monde qui l’entoure.Ce spectacle, c’est une douce discussion de fin de soirée avec un inconnu qui devient votre meilleur pote l’espace d’1h.

THEATRE BO SAINT-MARTIN 19 BOULEVARD SAINT-MARTIN 75003 Paris 75