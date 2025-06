ANTONINI & CO DE FERME EN FERME EN VAL DE DAGNE – Val-de-Dagne 22 juin 2025 10:00

Aude

ANTONINI & CO DE FERME EN FERME EN VAL DE DAGNE Arjolo Val-de-Dagne Aude

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-22 10:00:00

fin : 2025-06-22 18:00:00

Date(s) :

2025-06-22

ANTONINI & CO Edoardo Antonini Pradelles en Val

Un élevage de soixante bufflonnes dans le Val de Dagne à découvrir lors de la visite du troupeau. Egalement des cochons noirs, des chèvres angora et poules !

Pour découvrir les produits profitez d’un en cas et d’une démonstration de transformation de mozzarella vers 12h. Les visites des animaux et les explications de chaque atelier se feront en suivant.

Vente de mozzarella, viande, charcuterie, glaces au lait de Jersaises et de bufflonnes.

Sur place en cas avec sandwich et glaces.

.

Arjolo

Val-de-Dagne 11220 Aude Occitanie +33 6 83 79 46 48 edordo.antonini@hotmail.it

English :

ANTONINI & CO Edoardo Antonini Pradelles en Val

A herd of sixty buffalo cows in the Val de Dagne, to be discovered on a tour of the herd. Also black pigs, angora goats and chickens!

To discover the products, enjoy an en cas and mozzarella processing demonstration at around 12pm. Visits to the animals and explanations of each workshop will follow.

Sale of mozzarella, meat, cured meats and ice cream made from Jersese and buffalo milk.

Sandwiches and ice creams available on site.

German :

ANTONINI & CO Edoardo Antonini Pradelles en Val

Eine Zucht von sechzig Büffelkühen im Val de Dagne, die Sie bei einem Besuch der Herde kennenlernen können. Außerdem gibt es schwarze Schweine, Angoraziegen und Hühner!

Um die Produkte kennenzulernen, können Sie gegen 12 Uhr an einer Vorführung teilnehmen, bei der die Verarbeitung von Mozzarella demonstriert wird. Die Besichtigung der Tiere und die Erklärungen der einzelnen Workshops folgen im Anschluss.

Verkauf von Mozzarella, Fleisch, Wurstwaren, Eis aus der Milch von Jersaises und Büffelkühen.

Vor Ort im Fall mit Sandwich und Eis.

Italiano :

ANTONINI & CO Edoardo Antonini Pradelles en Val

Una mandria di sessanta mucche bufale in Val de Dagne da scoprire con un tour della mandria. Ci sono anche maiali neri, capre d’angora e galline!

Per saperne di più sui prodotti, intorno alle 12.00 è prevista una merenda e una dimostrazione di produzione di mozzarella. Seguiranno visite agli animali e spiegazioni di ogni laboratorio.

Vendita di mozzarella, carne, salumi e gelato di latte di Jersey e di bufala.

Panini e gelati disponibili sul posto.

Espanol :

ANTONINI & CO Edoardo Antonini Pradelles en Val

Un rebaño de sesenta vacas búfalo en el Val de Dagne para descubrir en un recorrido por la manada. También hay cerdos negros, cabras de angora y gallinas

Para conocer mejor los productos, disfrute de un tentempié y de una demostración de fabricación de mozzarella hacia las 12 h. A continuación, se visitarán los animales y se explicará cada taller.

Venta de mozzarella, carne, embutidos y helados de leche de búfala y Jersey.

Bocadillos y helados disponibles in situ.

L’événement ANTONINI & CO DE FERME EN FERME EN VAL DE DAGNE Val-de-Dagne a été mis à jour le 2025-06-11 par A.D.T. de l’Aude / 11 OT Grand Carcassonne Tourisme