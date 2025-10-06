IPHIGENIE A SPLOTT – L’AQUEDUC Dardilly

IPHIGENIE A SPLOTT Début : 2025-11-07 à 20:30. Tarif : – euros.

Un spectacle coup de poing. Coup de griffe. Et coup de cœur. Effie vit à Splott, Pays de Galles, années 80. Le gris l’entoure, la désillusion, la précarité. Effie c’est le genre de filles que l’on évite de regarder dans les yeux, surtout quand elle promène sa rage dans les rues, s’assommant de bars en bars à renfort de verres et de gueules de bois dont elle émerge au bout de trois jours pour mieux recommencer. Un bombe à retardement dont on redoute l’explosion, jusqu’au jour où l’occasion lui est offerte d’être autre chose que ça. Il y a du Ken Locah dans cette pièce adaptée de Gary Owen où le système, les choix politiques vont heurter l’intime et le quotidien. Gwendoline Gauthier est hallucinante dans le rôle d’Effie et sa présence électrique est portée par la musique joué en live avec ferveur par trois musiciens dont le son accompagne, souligne, fait écho aux états d’ame de cette figure aussi moderne que tragique.Réservé aux plus de 14 ans

L’AQUEDUC Centre Culturel 69570 Dardilly 69