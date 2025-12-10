Antonio Placer en duo Travaores Loches

Antonio Placer en duo Travaores

19 Rue du Rossignolet Loches Indre-et-Loire

Tarif : 12 – 12 – EUR

12

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-07 20:30:00

fin : 2026-02-07

Date(s) :

2026-02-07

Au cœur des montagnes de Grenoble et de Grenade, Trovaores prend la forme d’un spectacle à deux voix puissantes, contrastées et complémentaires, qui font le lien entre le sud et le nord, le flamenco et le jazz, le traditionnel et le moderne. Un concert d’une très grande intensité.

Chanteur, musicien, poète, compositeur, arrangeur, galicien exilé en France, nominé aux Victoires de la Musique 2022 en tant que meilleur artiste masculin , Antonio Placer fabrique une musique du monde et des chansons façonnées par les différents vents qui l’ont porté. On pourrait dire qu’Antonio s’inscrit dans le registre de musique du monde, mais ce ne serait pas tout à fait vrai… qu’il a une voix de tragédien, certes… mais tragédien du présent, vibrant. Qu’il vous fait voyager, c’est sûr… mais dans des contrées insoupçonnées du monde.

19 Rue du Rossignolet Loches 37600 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 7 59 69 85 64 theatre.du.rossignolet@hotmail.fr

English :

In the heart of the Grenoble and Granada mountains, Trovaores takes the form of a show with two powerful, contrasting and complementary voices, linking south and north, flamenco and jazz, traditional and modern. A concert of great intensity.

