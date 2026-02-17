Antti Paalanen Espace Cabaret Vauban Brest

Antti Paalanen

Début : 2026-03-19 20:30:00

fin : 2026-03-19

2026-03-19

Une formidable association entre musique traditionnelle finlandaise et beats entêtants des musiques électroniques, le tout à l’accordéon. L’artiste ajoute à ce mélange technoïde un chant guttural qui s’inspire des traditions sibériennes. Après tout l’accordéon a toujours fait danser.

Informations pratiques

Organisé par Quai Ouest Musiques.

Réservation recommandée. .

Espace Cabaret Vauban 17 Avenue Clemenceau Brest 29200 Finistère Bretagne

