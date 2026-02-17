Antti Paalanen Espace Cabaret Vauban Brest
Antti Paalanen Espace Cabaret Vauban Brest jeudi 19 mars 2026.
Antti Paalanen
Espace Cabaret Vauban 17 Avenue Clemenceau Brest Finistère
Tarif :
Date :
Début : 2026-03-19 20:30:00
fin : 2026-03-19
Date(s) :
2026-03-19
Une formidable association entre musique traditionnelle finlandaise et beats entêtants des musiques électroniques, le tout à l’accordéon. L’artiste ajoute à ce mélange technoïde un chant guttural qui s’inspire des traditions sibériennes. Après tout l’accordéon a toujours fait danser.
Informations pratiques
Organisé par Quai Ouest Musiques.
Réservation recommandée. .
