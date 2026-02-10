Antti Paalanen en concert le 18 mars à FGO-Barbara FGO-Barbara Paris

Associer la musique traditionnelle finlandaise à l’Electronic Dance Music, le tout à l’accordéon….voici la gageure d’Antti Paalanen. L’artiste superpose ainsi l’ambiance bon enfant de l’accordéon aux beats entêtants des musiques électroniques. Après tout, l’accordéon a toujours fait danser. Avec Antti Paalanen, c’est juste un peu plus costaud. Il a ainsi créé un son totalement personnel et sauvage sur son accordéon qu’il a baptisé Breathbox (la machine à respirer), personne à part entière dans ses concerts. Amoureux de metal depuis l’adolescence, Antti Paalanene ajoute à ce mélange technoides un chant guttural qui s’inspire des traditions sibériennes. Cette fusion de l’ancien et du moderne donne l’impression de participer à une fête viking sous acide… La techno à bretelles est née !

Associer la musique traditionnelle finlandaise à l’Electronic Dance Music, le tout à l’accordéon…. on vous présente Antti Paalanen, en concert le 18 mars à FGO-Barbara !

Le mercredi 18 mars 2026

de 19h00 à 23h30

payant

Prévente 16€

Tarif plein 19€

Public adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-03-18T20:00:00+01:00

fin : 2026-03-19T00:30:00+01:00

Date(s) : 2026-03-18T19:00:00+02:00_2026-03-18T23:30:00+02:00

FGO-Barbara 1, rue de Fleury 75018 Ouvert depuis 2008, FGO-Barbara est un établissement culturel de la Ville de Paris, ancré dans le quartier de la Goutte d’Or, au cœur du 18ème arrondissement. C’est un lieu d’ouverture, d’accès à la culture et à la diversité musicale, pour tous les publics et pour tous les styles de musiques actuelles. FGO-Barbara, c’est une salle de concerts de 300 places, 6 studios de répétitions et d’enregistrement et 2 salles d’activités au service de la pratique amateur, de l’accompagnement d’artistes et de la création. Lieu des possibles, cet équipement dédié à la découverte met en lumière des projets émergents aussi bien que la crème des artistes indépendants, underground ou reconnus.Paris



Afficher la carte du lieu FGO-Barbara et trouvez le meilleur itinéraire

