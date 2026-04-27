Antugnac

ANTUGNAC VILLAGE TRAIL 1ÈRE ÉDITION

Antugnac Aude

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-07 09:00:00

fin : 2026-06-07

Date(s) :

2026-06-07

L’association Les Amis d’Antugnac organise le samedi 7 juin 2026 la 1ère édition d’une course nature Trail d’Antugnac , comprenant

– un parcours de 18 km (700m D+) départ à 9h

– un parcours de 8km (400m D+) départ à 9h30

– une marche sur ce même parcours de 8km départ à 10h

À travers cet événement, l’association Les Amis d’Antugnac souhaite proposer aux participants une expérience sportive authentique, respectueuse de l’environnement et ancrée dans la convivialité qui caractérise notre village. Le Trail ambitionne non seulement de rassembler coureurs, habitants et visiteurs, mais aussi de dynamiser le territoire en mettant en lumière ses richesses naturelles et son cadre de vie exceptionnel.

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Antugnac 11190 Aude Occitanie info@lesamisdantugnac.fr

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English :

The association Les Amis d?Antugnac is organizing the 1st Trail d?Antugnac nature race on Saturday June 7, 2026, including

– an 18km course (700m D+): start at 9am

– an 8km course (400m D+): start at 9:30 a.m

– a walk on the same 8km course: start at 10am

Through this event, the association Les Amis d?Antugnac wishes to offer participants an authentic sporting experience, respectful of the environment and rooted in the conviviality that characterizes our village. The Trail aims not only to bring runners, residents and visitors together, but also to energize the region by highlighting its natural riches and exceptional living environment.

L’événement ANTUGNAC VILLAGE TRAIL 1ÈRE ÉDITION Antugnac a été mis à jour le 2026-04-27 par A.D.T. de l’Aude 11 ADT