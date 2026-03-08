Antzerkia “Nor naizen baneki” théâtre en basque

Salle Palza Xoko Saint-Étienne-de-Baïgorry Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-12

fin : 2026-04-12

Date(s) :

2026-04-12

Horaire et programme en cours. .

Salle Palza Xoko Saint-Étienne-de-Baïgorry 64430 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 37 45 56 basaizea@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Antzerkia “Nor naizen baneki” théâtre en basque

L’événement Antzerkia “Nor naizen baneki” théâtre en basque Saint-Étienne-de-Baïgorry a été mis à jour le 2026-03-06 par Office de Tourisme Pays Basque