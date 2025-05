ANUBIS ET LES GARDIENS DES TOMBES ESCAPE GAME MYSTERY TIME – Villeneuve-sur-Auvers, 10 mai 2025 10:00, Villeneuve-sur-Auvers.

Essonne

ANUBIS ET LES GARDIENS DES TOMBES ESCAPE GAME MYSTERY TIME Rue de la Malvallée Mesnil Racoin 91580 Villeneuve-sur-Auvers Essonne

Tarif :

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-05-10 10:00:00

fin : 2025-12-31 22:00:00

Date(s) :

2025-05-10

Mystery Time Escape Game vous propose une toute nouvelle aventure !

Dès le 10 mai 2025, une salle d’escape game inédite ouvre ses portes à Mesnil Racoin !

ANUBIS ET LES GARDIENS DES TOMBES

.

Rue de la Malvallée Mesnil Racoin 91580

Villeneuve-sur-Auvers 91580 Essonne Île-de-France escapemysterytime@gmail.com

English :

Mystery Time Escape Game offers a brand new adventure!

From May 10, 2025, a brand-new escape game room opens its doors in Mesnil Racoin!

ANUBIS AND THE GUARDIANS OF THE TOMBS

German :

Mystery Time Escape Game bietet Ihnen ein völlig neues Abenteuer!

Ab dem 10. Mai 2025 öffnet ein völlig neues Escape Game in Mesnil Racoin seine Pforten!

ANUBIS UND DIE WÄCHTER DER GRÄBER

Italiano :

Mystery Time Escape Game vi propone una nuova avventura!

Dal 10 maggio 2025, una nuovissima sala di fuga aprirà le sue porte a Mesnil Racoin!

ANUBI E I GUARDIANI DELLE TOMBE

Espanol :

Mystery Time Escape Game le ofrece una nueva aventura

A partir del 10 de mayo de 2025, una nueva sala de juegos de escape abrirá sus puertas en Mesnil Racoin

ANUBIS Y LOS GUARDIANES DE LAS TUMBAS

