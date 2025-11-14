ANUS POETIKA Chilhac
ANUS POETIKA Chilhac vendredi 14 novembre 2025.
ANUS POETIKA
Chilhac Haute-Loire
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Tarif conseillé, au chapeau.
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-14 20:00:00
fin : 2025-11-14
Date(s) :
2025-11-14
Petite éloge poétique et élucubrations. Spectacle à la croisée entre l’ode troubadourienne et le stand up poétique.
1hh30, à partir de 15 ans.
Buvette et restauration à partir de 18H30.
Chilhac 43380 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 43 98 67 78 helmouthassociation@gmail.com
English :
Poetic eulogy and elucidations. A show at the crossroads of troubadourian ode and poetic stand-up.
1hr30mins, ages 15 and up.
Refreshments and food from 6:30 p.m.
German :
Kleine poetische Eloge und Eulenspiegeleien. Aufführung an der Schnittstelle zwischen Troubadour-Ode und poetischem Stand-up.
1hh30, ab 15 Jahren.
Getränke und Speisen ab 18H30.
Italiano :
Un piccolo elogio poetico e delle elucubrazioni. Una performance all’incrocio tra ode troubadouriana e stand-up poetico.
1 ora e 30 minuti, dai 15 anni in su.
Rinfresco e cibo dalle 18.30.
Espanol :
Un poco de elogio poético y elucidaciones. Un espectáculo a caballo entre la oda trovadoresca y el stand-up poético.
1 hora y 30 minutos, a partir de 15 años.
Refrescos y comida a partir de las 18.30 h.
