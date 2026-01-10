AOÏ TRIO – BORIS LAMERAND / FUMIE HIHARA / ALEXANDRA LANCIAUX Le Baiser Salé Paris

Violoniste aux élans inventifs et au toucher vibrant, Boris Lamérand ouvre les portes d’un voyage sonore rare avec son trio AOÏ et le « Koto Project ». Son parcours, tissé de jazz, de musiques classiques et de souffles venus d’ailleurs, dessine un paysage où l’audace se marie à la poésie, où chaque note semble chercher un horizon plus vaste.

À ses côtés, Fumie Hihara, gardienne inspirée du koto, fait résonner les cordes millénaires de son instrument comme un souffle de soie. Sous ses doigts, le koto devient passerelle de lumière : il élève les mélodies, apaise les rythmes, et déploie une douceur contemplative qui lie délicatement l’Orient à l’Occident.

La contrebasse d’Alexandra Lanciaux, profonde et sensible, vient ancrer cette traversée musicale. Son jeu, tout en nuances et en chaleur, offre un socle vibrant, une respiration qui soutient et enveloppe les dialogues du trio. Elle y ajoute des pulsations discrètes, une texture organique qui complète ce tableau sonore avec naturel.

Ainsi réunis, ces trois artistes tracent un chemin où se rencontrent traditions anciennes et élans modernes, improvisation jazz et héritage classique. Le Koto Project devient alors un écrin d’écoute et d’émotion, où chaque instrument murmure sa propre légende. Une parenthèse intime et lumineuse, à vivre pleinement au Baiser Salé.

Le mercredi 03 juin 2026

de 21h00 à 23h55

Le mercredi 01 avril 2026

de 21h00 à 23h55

Le mercredi 11 février 2026

de 21h00 à 23h55

payant Tarif web : 18 EUR

Tarif Jeune : 10 EUR

Tarif Paris Jazz Club : 13 EUR

Tarif sur place : 25 EUR Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-02-11T22:00:00+01:00

fin : 2026-06-04T02:55:00+02:00

Date(s) : 2026-02-11T21:00:00+02:00_2026-02-11T23:55:00+02:00;2026-04-01T21:00:00+02:00_2026-04-01T23:55:00+02:00;2026-06-03T21:00:00+02:00_2026-06-03T23:55:00+02:00

Le Baiser Salé 58 Rue des Lombards 75001 Le Baiser Salé, au cœur de Châtelet dans la rue des Lombards, vous accueille à son bar ou sur sa terrasse afin de siroter un de ses nombreux cocktails aux saveurs caribéennes !Paris

https://www.lebaisersale.com/fr/agenda/5595-trio-aoi-boris-lamerand-fumie-hihara-alexandra-lanciaux- https://www.facebook.com/lebaisersale/



