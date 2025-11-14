AOP Festival Le CENTQUATRE-PARIS (104) Paris

AOP Festival Le CENTQUATRE-PARIS (104) Paris vendredi 14 novembre 2025.

L’AOP Festival revient pour une troisième édition placée sous le signe de la fête et du goût. Pendant trois jours, le CENTQUATRE-PARIS se transforme en véritable paradis des gourmets où les 51 produits laitiers français sous Appellation d’Origine Protégée (AOP) sont mis à l’honneur.

Au menu : un marché de producteurs, des stands de dégustation des 51 produits laitiers AOP (fromages, beurres, crèmes), des ateliers participatifs, des démonstrations culinaires, des informations et jeux autour du label AOP… mais aussi des concerts live et DJ sets pour prolonger le plaisir. Du Maroilles au Rocamadour, du Beurre Charentes-Poitou à la Crème de Bresse, en passant par le Saint-Nectaire et le Brocciu, toutes les régions sont représentées pour faire voyager vos papilles.

L’événement Food & Culture des fromages, beurres et crèmes AOP.

Le dimanche 16 novembre 2025

de 11h00 à 19h00

Le samedi 15 novembre 2025

de 11h00 à 21h00

Le vendredi 14 novembre 2025

de 17h00 à 21h00

gratuit

entrée libre et gratuite

ateliers sur inscription (sur place)

Tout public.

Le CENTQUATRE-PARIS (104) 5 Rue Curial 75019 Situé dans le 19e arrondissement, le CENTQUATRE-PARIS est un espace de résidences, de production et de diffusion pour les publics et artistes du monde entier.

Sa programmation musicale ? Résolument populaire, contemporaine et exigeante, elle puise aussi bien dans la pop rock et l’électro (lors des KLOEB et Nuits 104 notamment) que dans la chanson, la world, la musique classique ou contemporaine, guidée par une soif de découverte jamais étanchée.Paris

https://www.104.fr/fiche-evenement/aop-festival-2025.html