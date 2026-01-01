Aoustock ADN #5 Thomas Mascaro Lumiia Bar & Expérience Aouste-sur-Sye

Aoustock ADN #5 Thomas Mascaro

Lumiia Bar & Expérience 1 route de Fontagnal Aouste-sur-Sye Drôme

Début : 2026-01-23 18:00:00

fin : 2026-02-20 23:45:00

2026-01-23 2026-02-20

Pour cette émission Aoustock a le plaisir d’accueillir Thomas Mascaro Full Band pour un live session dans l’énergie du garage 60’s et un florilège d’influences au sein des studios Lumiia ! Venez vivre ce moment en direct ou en distanciel !

Lumiia Bar & Expérience 1 route de Fontagnal Aouste-sur-Sye 26400 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 83 51 62 85 contact@lumiia.fr

English :

For this program, Aoustock is delighted to welcome Thomas Mascaro Full Band for a live session in the energy of 60?s garage and an anthology of influences at Lumiia Studios! Come and experience this moment live or remotely!

