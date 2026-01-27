Aoustock en Crest Salle des Moulinages Crest

Aoustock en Crest

Salle des Moulinages Av. Jean Rabot Crest Drôme

Début : 2026-02-28 18:00:00

fin : 2026-02-28

2026-02-28

Découvrez Aoustock en Crest ! pour sa troisième édition avec une soirée Hip Hop à la sauce Aoustock ! De la musique, beaucoup de musique (4 groupes), mais aussi de la danse Hip Hop !

Salle des Moulinages Av. Jean Rabot Crest 26400 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 08 95 15 45 niko@aoustock.fr

English : Aoustock en Crest

Discover Aoustock en Crest ! for its third edition with an evening of Hip Hop à la sauce Aoustock! Music, lots of music (4 bands), but also Hip Hop dancing!

