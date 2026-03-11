APA vente de livres, DVD, CD , Vinyls

Salle Rabelais Saint-Maixent-l’École Deux-Sèvres

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-21

fin : 2026-03-21

Date(s) :

2026-03-21

Vente de livres, CD, DVD, Vinyls et buvette, CB accepté

Salle Rabelais St Maixent l’école .

Salle Rabelais Saint-Maixent-l’École 79400 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 7 69 64 33 81 apaniort@outlook.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : APA vente de livres, DVD, CD , Vinyls

L’événement APA vente de livres, DVD, CD , Vinyls Saint-Maixent-l’École a été mis à jour le 2026-03-09 par OT Haut Val De Sèvre