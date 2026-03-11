APA vente de livres, DVD, CD , Vinyls Saint-Maixent-l’École

APA vente de livres, DVD, CD , Vinyls

Salle Rabelais Saint-Maixent-l’École Deux-Sèvres

Début : 2026-03-21
fin : 2026-03-21

2026-03-21

Vente de livres, CD, DVD, Vinyls et buvette, CB accepté
Salle Rabelais St Maixent l’école   .

Salle Rabelais Saint-Maixent-l’École 79400 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 7 69 64 33 81  apaniort@outlook.fr

