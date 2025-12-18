Apaiser son quotidien : Comprendre et réguler son système nerveux Maison des Confluences Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-01-28 19:30 – 21:00

Gratuit : non selon QF et gratuité possible sur justificatif Apaiser son quotidien : Comprendre et réguler son système nerveux Venez découvrir comment votre corps et votre système nerveux réagissent face au stress et explorez des outils pratiques pour mieux le réguler.- Comprendre le fonctionnement de base du corps,- Apprendre à gérer vos émotions- Adopter des techniques pour cultiver la sérénité au quotidien. Cette conférence sera animée par une professionnelle de la régulation émotionnelle et du stress. Adulte

Maison des Confluences Nantes 44202

https://www.helloasso.com/associations/le-lieu-utile/evenements/les-limites-pensons-les-ensemble-par-lea-didier-psycholoque-auteure-2



