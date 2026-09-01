APE : randonnée pédestre 3 parcours Salle du Chaillot Ardin

Informations pratiques

Ardin

APE : randonnée pédestre 3 parcours

Salle du Chaillot Rue de la Vrigne au Bois Ardin Deux-Sèvres

Tarif : 6 – 6 – EUR

Tarif de base – plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-20 08:30:00

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-20

L’APE Ardin lance une nouvelle édition de sa marche, dont le point de départ est fixé à la salle du Chaillot avec 3 parcours : 12, 10 et 5 km.

Cette sortie soutien les activités des écoles d’Ardin et 1€ sera reversé pour Septembre en or. .

Salle du Chaillot Rue de la Vrigne au Bois Ardin 79160 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 38 74 38 05 ape.ardin79@gmail.com

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English : APE : randonnée pédestre 3 parcours

L’événement APE : randonnée pédestre 3 parcours Ardin a été mis à jour le 2026-09-03 par CC Val de Gâtine