APE : randonnée pédestre 3 parcours Salle du Chaillot Ardin
dimanche 20 septembre 2026 · Salle du Chaillot · Ardin
Informations pratiques
Ardin
APE : randonnée pédestre 3 parcours
Salle du Chaillot Rue de la Vrigne au Bois Ardin Deux-Sèvres
Tarif : 6 – 6 – EUR
Tarif de base – plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20 08:30:00
fin : 2026-09-20
Date(s) :
2026-09-20
L’APE Ardin lance une nouvelle édition de sa marche, dont le point de départ est fixé à la salle du Chaillot avec 3 parcours : 12, 10 et 5 km.
Cette sortie soutien les activités des écoles d’Ardin et 1€ sera reversé pour Septembre en or. .
Salle du Chaillot Rue de la Vrigne au Bois Ardin 79160 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 38 74 38 05 ape.ardin79@gmail.com
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English : APE : randonnée pédestre 3 parcours
L’événement APE : randonnée pédestre 3 parcours Ardin a été mis à jour le 2026-09-03 par CC Val de Gâtine
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