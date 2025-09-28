APE randonnée pédestre Ardin
APE randonnée pédestre Ardin dimanche 28 septembre 2025.
APE randonnée pédestre
Salle du Chaillot Ardin Deux-Sèvres
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-28
fin : 2025-09-28
Date(s) :
2025-09-28
Les parents d’élèves
organisent une randonnée
pédestre, samedi 28 septembre,
avec départ de la salle du
Chaillot de 8 h 30 à 10 h.
Circuit de 7 et 12 km, avec
ravitaillement. Une randonnée pour soutenir les activités des
écoles d’Ardin. Participation
6 € par personne, gratuit pour
les enfants de moins de 12 ans
(1 € sera reversé à la Ligue
contre le cancer).
Informations Samuel,
tél. 06.19.04.04.22. Courriel
ape.ardin79@gmail.com .
Salle du Chaillot Ardin 79160 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine ape.ardin79@gmail.com
English : APE randonnée pédestre
German : APE randonnée pédestre
Italiano :
Espanol : APE randonnée pédestre
L’événement APE randonnée pédestre Ardin a été mis à jour le 2025-09-22 par CC Val de Gâtine