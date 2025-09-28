APE randonnée pédestre Ardin

APE randonnée pédestre Ardin dimanche 28 septembre 2025.

APE randonnée pédestre

Salle du Chaillot Ardin Deux-Sèvres

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-28

fin : 2025-09-28

Date(s) :

2025-09-28

Les parents d’élèves

organisent une randonnée

pédestre, samedi 28 septembre,

avec départ de la salle du

Chaillot de 8 h 30 à 10 h.

Circuit de 7 et 12 km, avec

ravitaillement. Une randonnée pour soutenir les activités des

écoles d’Ardin. Participation

6 € par personne, gratuit pour

les enfants de moins de 12 ans

(1 € sera reversé à la Ligue

contre le cancer).

Informations Samuel,

tél. 06.19.04.04.22. Courriel

ape.ardin79@gmail.com .

Salle du Chaillot Ardin 79160 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine ape.ardin79@gmail.com

English : APE randonnée pédestre

German : APE randonnée pédestre

Italiano :

Espanol : APE randonnée pédestre

L’événement APE randonnée pédestre Ardin a été mis à jour le 2025-09-22 par CC Val de Gâtine