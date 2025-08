APERAL ARGELLIESQUE Argelliers

Début : 2025-08-09

fin : 2025-08-09

2025-08-09

Une soirée festive à Argelliers. Des concerts (du reggae, rub-a-dub, dancehall, de la musique traditionnelle du Mozambique, du punk rock et DJ), des vignerons, des artisans, des brasseurs, des activités pour les petits et les grands, food truck et cantine made in Apéral avec cheffe restauratrice aux manettes. De quoi passer un superbe moment dans le cadre idyllique du Jardin de Tranquille.

Des concerts (du reggae, rub-a-dub, dancehall, de la musique traditionnelle du Mozambique, du punk rock et DJ), des vignerons, des artisans, des brasseurs, des activités pour les petits et les grands, food truck et cantine made in Apéral avec cheffe restauratrice aux manettes. De quoi passer un superbe moment dans le cadre idyllique du Jardin de Tranquille.

Une buvette géante avec les bières de la Brasserie Baudille, les vins des vignerons d’Argelliers, des sirops bio, des jus de fruits locaux et de la citronnade bien fraîche ! .

Route de Montarnaud Argelliers 34380 Hérault Occitanie +33 4 67 55 65 75 mairie@argelliers.fr

English :

A festive evening in Argelliers. Concerts (reggae, rub-a-dub, dancehall, traditional music from Mozambique, punk rock and DJ), winegrowers, craftsmen, brewers, activities for young and old, food truck and canteen made in Apéral with chef restaurateur at the helm. All in all, a great time to be had in the idyllic setting of Jardin de Tranquille.

German :

Ein festlicher Abend in Argelliers. Konzerte (Reggae, Rub-a-dub, Dancehall, traditionelle Musik aus Mosambik, Punkrock und DJs), Winzer, Handwerker, Brauer, Aktivitäten für Groß und Klein, Foodtruck und Kantine made in Aperell mit Chefkoch und Restaurantleiter. Sie können also eine tolle Zeit in der idyllischen Umgebung des Jardin de Tranquille verbringen.

Italiano :

Una serata di festa ad Argelliers. Concerti (reggae, rub-a-dub, dancehall, musica tradizionale del Mozambico, punk rock e DJ), viticoltori, artigiani, produttori di birra, attività per grandi e piccini, food truck e mensa made in Apéral con uno chef al timone. Un’occasione da non perdere nell’idilliaca cornice del Jardin de Tranquille.

Espanol :

Una velada festiva en Argelliers. Conciertos (reggae, rub-a-dub, dancehall, música tradicional de Mozambique, punk rock y DJ), viticultores, artesanos, cerveceros, actividades para grandes y pequeños, food truck y cantina made in Apéral con un chef al mando. En definitiva, una gran fiesta en el idílico marco del Jardin de Tranquille.

