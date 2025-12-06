APÉR’AUTEUR UN AUTEUR, UN VIGNERON RENCONTRE ET DÉDICACE Zone Cosmo Gignac
APÉR’AUTEUR UN AUTEUR, UN VIGNERON RENCONTRE ET DÉDICACE
Zone Cosmo 267 Av. de Lodève, 34150 Gignac Gignac Hérault
Daniel Bourrion est accueilli dans la librairie Au Coin De La Page pour parler de son premier roman
Le pays dont tu as marché sur la terre . Une dégustation de vin sera proposée par Sebastien-M ! .
English :
Apér’auteur One author, one winemaker Meeting and signing session
German :
Apér’auteur Ein Autor, ein Winzer Begegnung und Signierstunde
Italiano :
Apér’auteur: un autore, un vignaiolo Incontro e sessione di autografi
Espanol :
Apér’auteur Un autor, un viticultor Encuentro y sesión de firmas
