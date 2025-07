APÉR’AUX JARDINS DU CLOS DU MARBRIER Félines-Minervois

APÉR’AUX JARDINS DU CLOS DU MARBRIER

Lieu-dit Camplong Félines-Minervois Hérault

Guinguette avec vins et jus du domaine.

Entrée libre, P.A.F. souhaitée

Votre accompagnement musical Duo Aq’Abal

Petite restauration proposée par Joël

tartes flambées traditionnelles ou végétariennes au four à bois

Musiques du monde et folk revisité, un voyage coloré !

Joseph : guitare, mandoline, clarinette et voix

Audrey : voix, flûtes irlandaises, percussions et accordéon chroma.

tartes flambées traditionnelles ou végétariennes au four à bois .

Lieu-dit Camplong Félines-Minervois 34210 Hérault Occitanie +33 6 85 91 27 57

English :

Guinguette with estate wines and juices.

Free admission, P.A.F. required

Musical accompaniment: Duo Aq?Abal

Snacks provided by Joël

traditional or vegetarian tartes flambées in a wood-fired oven

German :

Guinguette mit Weinen und Säften des Weinguts.

Eintritt frei, P.A.F. erwünscht

Ihre musikalische Begleitung: Duo Aq?Abal

Von Joël angebotene kleine Snacks

traditionelle oder vegetarische Flammkuchen aus dem Holzofen

Italiano :

Guinguette con vini e succhi di frutta della tenuta.

Ingresso libero, P.A.F. obbligatorio

Accompagnamento musicale: Duo Aq?Abal

Spuntini offerti da Joël

crostate tradizionali o vegetariane fiammeggiate nel forno a legna

Espanol :

Guinguette con vinos y zumos de la finca.

Entrada gratuita, se requiere P.A.F

Acompañamiento musical: Dúo Aq’Abal

Aperitivos a cargo de Joël

tartas tradicionales o vegetarianas flambeadas en horno de leña

