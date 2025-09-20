Aperçu de la jeune scène artistique bretonne Frac Bretagne Rennes

Aperçu de la jeune scène artistique bretonne Frac Bretagne Rennes samedi 20 septembre 2025.

projection et échanges

Christine Finizio, directrice de Documents d’artistes Bretagne, accueille les visiteurs et visiteuses pour un échange autour de la jeune scène artistique en Bretagne, des Chantiers Résidence et du site BASE, qui réunit des artistes récemment diplômé·es de l’Ecole européenne supérieure d’art de Bretagne.

Frac Bretagne 19 Avenue André Mussat, Rennes, France Villejean – Beauregard Rennes 35000 Ille-et-Vilaine