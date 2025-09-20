Aperçu de la jeune scène artistique bretonne FRAC Bretagne Rennes

Lieu : Auditorium

Gratuit, sans réservation

Christine Finizio, directrice de Documents d’artistes Bretagne, accueille les visiteurs et visiteuses pour un échange autour de la jeune scène artistique en Bretagne, des Chantiers Résidence et du site BASE, qui réunit des artistes récemment diplômé·es de l’Ecole européenne supérieure d’art de Bretagne.

FRAC Bretagne 19 avenue André Mussat, 35000 Rennes, France Rennes 35000 Villejean – Beauregard Ille-et-Vilaine Bretagne 0299373793 http://www.fracbretagne.fr Premier né des Fonds régionaux d’art contemporain, le Frac Bretagne a été créé en 1981 à l’initiative du ministère de la Culture et de la Région Bretagne. Il a pour objectifs de soutenir et promouvoir la création contemporaine, lui permettre d’être présente sur l’ensemble du territoire régional et sensibiliser les publics les plus divers à l’art d’aujourd’hui. Sa mission principale est de constituer une collection d’art contemporain, dont il assure la diffusion à l’échelle régionale, nationale et internationale. La collection du Frac Bretagne est l’une des plus riches au plan national : en 2016, elle compte plus de 5 000 œuvres de plus de 600 artistes. Depuis l’origine, elle se construit avec une double volonté de cohérence et d’ouverture par la recherche d’un équilibre entre les générations – des artistes confirmés aux créateurs émergents, ainsi qu’entre les différentes scènes, locales, régionales, et internationales. Parmi les orientations de la collection, l’abstraction et les relations de l’art et du paysage tiennent une place majeure. Les artistes face à l’histoire, les différents régimes de l’image dans la création contemporaine, sont également des axes forts, de même que la volonté de constituer des ensembles monographiques conséquents, tels ceux de Iain Baxter, Raymond Hains, Gabriele Di Matteo, Tania Mouraud, Aurelie Nemours, Vera Molnar, Yvan Salomone, Malick Sidibé, Yves Trémorin, Jacques Villeglé, Didier Vermeiren. Le Frac Bretagne bénéficie en outre d’importants dépôts, notamment celui de l’oeuvre de Gilles Mahé. En 2012, le Frac Bretagne s’est installé à Rennes, dans un bâtiment signé Odile Decq doté d’espaces d’exposition, de médiation, de documentation et de conservation.

projection et échanges ddab eesab

©DDAB