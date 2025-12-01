Apériféérie Concert de Fanny Cavigli Place de l’Abbaye Luxeuil-les-Bains

Apériféérie Concert de Fanny Cavigli

Place de l’Abbaye Marché de Noël Luxeuil-les-Bains Haute-Saône

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-20 12:00:00

fin : 2025-12-20 13:00:00

Date(s) :

2025-12-20

Le feu crépite dans les braseros, les cœurs se réchauffent. Un moment à savourer ensemble pour déguster la magie de Noël à l’heure de l’apéro, à partir de midi, sur le marché de Noël.

Chansons françaises et internationales. .

Place de l’Abbaye Marché de Noël Luxeuil-les-Bains 70300 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 40 06 41

English : Apériféérie Concert de Fanny Cavigli

German : Apériféérie Concert de Fanny Cavigli

Italiano :

Espanol :

L’événement Apériféérie Concert de Fanny Cavigli Luxeuil-les-Bains a été mis à jour le 2025-11-14 par DESTINATION VOSGES DU SUD (COORDINATION DECIBELLES DATA)