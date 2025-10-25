Apéri’Jeux spéciale HALLOWEEN place Denis Dussoubs Saint-Léonard-de-Noblat

Apéri’Jeux spéciale HALLOWEEN place Denis Dussoubs Saint-Léonard-de-Noblat samedi 25 octobre 2025.

Apéri’Jeux spéciale HALLOWEEN

place Denis Dussoubs Salle des Fêtes Saint-Léonard-de-Noblat Haute-Vienne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-25

fin : 2025-10-25

Date(s) :

2025-10-25

Plongez dans l’ambiance d’Halloween le temps d’une journée ludique et conviviale !

Au programme des jeux de société pour toute la famille, des jeux de rôle adaptés à l’occasion, et surtout beaucoup de rires à partager.

N’hésitez pas à venir costumé sorcières, vampires, citrouilles ou monstres rigolos, tout est permis pour ajouter de la magie et des frissons à la soirée !

Et pour régaler petits et grands enfants, une pluie de bonbons vous attend.

Un moment festif à ne pas manquer, entre convivialité, jeu et gourmandise ! .

place Denis Dussoubs Salle des Fêtes Saint-Léonard-de-Noblat 87400 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 89 06 49 37 joueursdenoblat@gmail.com

English : Apéri’Jeux spéciale HALLOWEEN

German : Apéri’Jeux spéciale HALLOWEEN

Italiano :

Espanol : Apéri’Jeux spéciale HALLOWEEN

L’événement Apéri’Jeux spéciale HALLOWEEN Saint-Léonard-de-Noblat a été mis à jour le 2025-09-17 par SPL Terres de Limousin