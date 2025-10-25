Apéri’Jeux spéciale HALLOWEEN place Denis Dussoubs Saint-Léonard-de-Noblat
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Début : 2025-10-25
2025-10-25
Plongez dans l’ambiance d’Halloween le temps d’une journée ludique et conviviale !
Au programme des jeux de société pour toute la famille, des jeux de rôle adaptés à l’occasion, et surtout beaucoup de rires à partager.
N’hésitez pas à venir costumé sorcières, vampires, citrouilles ou monstres rigolos, tout est permis pour ajouter de la magie et des frissons à la soirée !
Et pour régaler petits et grands enfants, une pluie de bonbons vous attend.
Un moment festif à ne pas manquer, entre convivialité, jeu et gourmandise ! .
place Denis Dussoubs Salle des Fêtes Saint-Léonard-de-Noblat 87400 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 89 06 49 37 joueursdenoblat@gmail.com
