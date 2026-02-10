AperiKWIZ Le Quiz Fun sur la Bretagne au Mar’mousse Mar’mousse Kav, Bar & Resto Saint-Brieuc
AperiKWIZ Le Quiz Fun sur la Bretagne au Mar’mousse Mar’mousse Kav, Bar & Resto Saint-Brieuc vendredi 27 mars 2026.
AperiKWIZ Le Quiz Fun sur la Bretagne au Mar’mousse
Mar’mousse Kav, Bar & Resto 25 Rue Adolphe Le Bail Saint-Brieuc Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-27 19:00:00
fin : 2026-03-27 23:00:00
Date(s) :
2026-03-27
Viens seul ou en équipe tester tes connaissances sur la Bretagne au sens très très large !
Quiz en langue bretonne sous-titré en langue française .
Mar’mousse Kav, Bar & Resto 25 Rue Adolphe Le Bail Saint-Brieuc 22190 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 31 81 43 57
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement AperiKWIZ Le Quiz Fun sur la Bretagne au Mar’mousse Saint-Brieuc a été mis à jour le 2026-02-10 par Baie de Saint-Brieuc Tourisme