APÉRITIF À LA FERME Pierrerue
mercredi 12 août 2026 · Pierrerue
Informations pratiques
Pierrerue
APÉRITIF À LA FERME
La Bosque Pierrerue Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-12
fin : 2026-08-26
Date(s) :
2026-08-12 2026-08-19 2026-08-26
Apéritif à la ferme avec les chèvres et traite participative.
Composez votre goûter
Crêpes (2€), fromage à tartiner (2€50), fromage (à partir de 2.80€), bière artisanale (3,50€), verre de vin (2€)…
Venez nombreux !
Réservation conseillée 06 89 12 69 81
Profitez des vacances et venez partager avec nous un moment de convivialité au milieu des chèvres pour le mois de juillet on vous accueille tous les Mercredis a 18h pour un apéritif fermier !
Venez nombreux ! .
La Bosque Pierrerue 34360 Hérault Occitanie +33 6 89 12 69 81
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English :
Farm-style aperitif with the goats and hands-on milking.
Choose your snack:
Crêpes (2?), spreadable cheese (2.50), cheese (starting at 2.80?), craft beer (3.50?), glass of wine (2?)…
We hope to see many of you there!
Reservations recommended: 06 89 12 69 81
L’événement APÉRITIF À LA FERME Pierrerue a été mis à jour le 2026-08-08 par 34 OT DU CANAL DU MIDI AU ST-CHINIAN