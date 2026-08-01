Informations pratiques

Pierrerue

APÉRITIF À LA FERME

La Bosque Pierrerue Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-12

fin : 2026-08-26

Date(s) :

2026-08-12 2026-08-19 2026-08-26

Apéritif à la ferme avec les chèvres et traite participative.

Composez votre goûter

Crêpes (2€), fromage à tartiner (2€50), fromage (à partir de 2.80€), bière artisanale (3,50€), verre de vin (2€)…

Venez nombreux !

Réservation conseillée 06 89 12 69 81

Profitez des vacances et venez partager avec nous un moment de convivialité au milieu des chèvres pour le mois de juillet on vous accueille tous les Mercredis a 18h pour un apéritif fermier !

Venez nombreux ! .

La Bosque Pierrerue 34360 Hérault Occitanie +33 6 89 12 69 81

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Farm-style aperitif with the goats and hands-on milking.

Choose your snack:

Crêpes (2?), spreadable cheese (2.50), cheese (starting at 2.80?), craft beer (3.50?), glass of wine (2?)…

We hope to see many of you there!

Reservations recommended: 06 89 12 69 81

L’événement APÉRITIF À LA FERME Pierrerue a été mis à jour le 2026-08-08 par 34 OT DU CANAL DU MIDI AU ST-CHINIAN