Apéritif-concert de la Musique Sainte-Cécile de Sigolsheim – Kaysersberg Vignoble 29 juin 2025 11:00

Haut-Rhin

Apéritif-concert de la Musique Sainte-Cécile de Sigolsheim 39 Rue du Général De Gaulle Kaysersberg Vignoble Haut-Rhin

Début : Dimanche 2025-06-29 11:00:00

fin : 2025-06-29 12:00:00

2025-06-29

Les musiciens de l’Harmonie St Cécile vous propose un petit concert avec au répertoire des aires alsaciens mais aussi des musique d’ambiance.

Nous vous proposons une animation musicale donnée par notre Harmonie composé de 12 à 15 musiciens jouant d’instruments à vents et de percussions.

Notre répertoire comportera de la musique alsacienne ainsi que des airs très connus.

Un bon moment musical et convivial en perspective.

39 Rue du Général De Gaulle

Kaysersberg Vignoble 68240 Haut-Rhin Grand Est +33 6 17 25 27 20 josepha@stehli.fr

English :

The musicians of the Harmonie St Cécile propose a small concert with a repertoire of both Alsatian and ambient music.

German :

Die Musiker der Harmonie St Cécile bieten Ihnen ein kleines Konzert mit elsässischen Liedern, aber auch Stimmungsmusik.

Italiano :

I musicisti dell’Harmonie St Cécile terranno un breve concerto con un repertorio di melodie alsaziane e musica d’atmosfera.

Espanol :

Los músicos de la Harmonie St Cécile ofrecerán un breve concierto con un repertorio de melodías alsacianas y música ambiental.

