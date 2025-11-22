Apéritif concert de la Sainte Cécile

Bellegarde Loiret

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-22 19:30:00

fin : 2025-11-22

Date(s) :

2025-11-22

Apéritif concert de la Sainte Cécile

Apéritif concert de la Sainte Cécile avec la société musicale et la Maison de la musique de Bellegarde à la salle des fêtes. Au programme Les ateliers de la Maison de la Musique en concert La remise de diplômes de nos élèves Un concert de la Société Musicale de Bellegarde .

Bellegarde 45270 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 72 60 21 58

English :

Aperitif concert of the Sainte Cécile

German :

Aperitifkonzert zu Ehren der Heiligen Cäcilie

Italiano :

Concerto aperitivo per la festa di Santa Cecilia

Espanol :

Concierto de aperitivo de Santa Cecilia

L’événement Apéritif concert de la Sainte Cécile Bellegarde a été mis à jour le 2025-11-18 par OT GATINAIS SUD