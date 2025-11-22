Apéritif concert de la Sainte Cécile Bellegarde
Bellegarde Loiret
Apéritif concert de la Sainte Cécile avec la société musicale et la Maison de la musique de Bellegarde à la salle des fêtes. Au programme Les ateliers de la Maison de la Musique en concert La remise de diplômes de nos élèves Un concert de la Société Musicale de Bellegarde .
Bellegarde 45270 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 72 60 21 58
