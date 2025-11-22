Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Apéritif concert de la Sainte Cécile Bellegarde samedi 22 novembre 2025.

Bellegarde Loiret

Début : 2025-11-22 19:30:00
fin : 2025-11-22

2025-11-22

Apéritif concert de la Sainte Cécile avec la société musicale et la Maison de la musique de Bellegarde à la salle des fêtes. Au programme Les ateliers de la Maison de la Musique en concert La remise de diplômes de nos élèves Un concert de la Société Musicale de Bellegarde   .

Bellegarde 45270 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 72 60 21 58 

English :

Aperitif concert of the Sainte Cécile

German :

Aperitifkonzert zu Ehren der Heiligen Cäcilie

Italiano :

Concerto aperitivo per la festa di Santa Cecilia

Espanol :

Concierto de aperitivo de Santa Cecilia

