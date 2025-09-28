Apéritif-concert du Kaméléon Big Band Kaysersberg Vignoble

Apéritif-concert du Kaméléon Big Band Kaysersberg Vignoble dimanche 28 septembre 2025.

Apéritif-concert du Kaméléon Big Band

39 Rue du Général De Gaulle Kaysersberg Vignoble Haut-Rhin

Début : Dimanche 2025-09-28 11:00:00

fin : 2025-09-28 12:00:00

2025-09-28

Ce jazz band vous propose un concert vibrant, mêlant swing, jazz et énergie communicative, pour un moment musical inoubliable.

Le Kaméléon Big Band vous donne rendez-vous le 28 septembre au coeur de la vieille ville de Kaysersberg, pour un concert festif et entraînant.

Plongez dans l’énergie du jazz, des rythmes swing et des mélodies cuivrées, interprétés par des musiciens passionnés qui sauront enchanter petits et grands. 0 .

39 Rue du Général De Gaulle Kaysersberg Vignoble 68240 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 78 11 11 info@kaysersberg-vignoble.fr

English :

This jazz band offers a vibrant concert, combining swing, jazz and infectious energy for an unforgettable musical experience.

German :

Diese Jazzband bietet Ihnen ein vibrierendes Konzert mit einer Mischung aus Swing, Jazz und ansteckender Energie, die für einen unvergesslichen musikalischen Moment sorgt.

Italiano :

Questa jazz band offre un concerto vibrante, combinando swing, jazz ed energia contagiosa per un’esperienza musicale indimenticabile.

Espanol :

Esta banda de jazz ofrece un concierto vibrante, combinando swing, jazz y una energía contagiosa para una experiencia musical inolvidable.

