Apéritif concert Fancy Dolcy – Wattwiller, 8 juin 2025 17:00, Wattwiller.

Haut-Rhin

Apéritif concert Fancy Dolcy place des tilleuls Wattwiller Haut-Rhin

Début : Dimanche 2025-06-08 17:00:00

2025-06-08

Fancy Dolcy sur scène, c’est une énergie joyeuse permettant de créer un lien attachant. Chaque concert est une boum différente sous ambiance ciels mauves et disco-cœurs.

place des tilleuls

Wattwiller 68700 Haut-Rhin Grand Est +33 6 71 13 91 19 fetedeleau@wanadoo.fr

English :

Fancy Dolcy on stage is a joyful energy that creates an endearing bond. Each concert is a different kind of party, with purple skies and disco hearts.

German :

Fancy Dolcy steht auf der Bühne für eine fröhliche Energie, die eine fesselnde Verbindung schafft. Jedes Konzert ist eine andere Party mit lila Himmel und Disco-Herzen.

Italiano :

Lo spettacolo dal vivo di Fancy Dolcy è un’energia gioiosa che crea un legame accattivante. Ogni concerto è un tipo diverso di festa, con un’atmosfera di cieli viola e cuori da discoteca.

Espanol :

El directo de Fancy Dolcy es una energía alegre que crea un vínculo entrañable. Cada concierto es una fiesta diferente, con una atmósfera de cielos morados y corazones discotequeros.

