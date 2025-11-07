Apéritif concert LES FAUSS ‘AIRS centre ville de Cambremer Cambremer

Apéritif concert LES FAUSS ‘AIRS

A cambremer à la Grange Aux dîmes le vendredi 07 Novembre 2025 à 18h30

Pour clore la saison à la Grange à Dîmes, vous êtes invités à un Apéro-concert, vendredi 7 novembre, 18h30

Les Fauss’airs, reprises de chansons françaises par 4 tendres voyous.

Pour chanter et danser en famille. Reprise et contrefaçons de chansons françaises par de tendres voyous. Entrée livre. .

centre ville de Cambremer Salle de la Grange Aux Dîmes Cambremer 14340 Calvados Normandie +33 2 31 63 03 36 contact@etre-enchante.org

English : Apéritif concert LES FAUSS ‘AIRS

In Cambremer at the Grange Aux Dîmes on Friday, November 07, 2025 at 6:30 p.m

German : Apéritif concert LES FAUSS ‘AIRS

A cambremer à la Grange Aux dîmes am Freitag, den 07. November 2025 um 18.30 Uhr

Italiano :

A Cambremer, presso la Grange Aux dîmes, venerdì 07 novembre 2025 alle 18.30

Espanol :

En Cambremer en el Grange Aux dîmes el viernes 07 de noviembre de 2025 a las 18h30

