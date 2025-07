Apéritif concert L’Instant Jazz Kaysersberg Vignoble

Apéritif concert L’Instant Jazz Kaysersberg Vignoble samedi 12 juillet 2025.

Apéritif concert L’Instant Jazz

39 Rue du Général De Gaulle Kaysersberg Vignoble Haut-Rhin

Début : Samedi 2025-07-12 11:00:00

fin : 2025-08-23 12:00:00

Une trio jazz avec chant-saxophone, guitare et piano, vous donne rendez-vous à pour un petit concert aux airs connus et chaleureux.

Trois musiciens: un saxophoniste-chanteur, un guitariste et un pianiste vous invitent à un apéritif-concert sur la place de la mairie de Kaysersberg. Le répertoire mêle standards de jazz et ambiance conviviale.

Laissez-vous porter par la musique de Instant Jazz !

39 Rue du Général De Gaulle Kaysersberg Vignoble 68240 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 78 11 11 info@kaysersberg-vignoble.fr

English :

A jazz trio with vocals, saxophone, guitar and piano, invites you to join them for a concert of familiar and warm tunes.

German :

Ein Jazz-Trio mit Gesang-Saxophon, Gitarre und Klavier lädt Sie zu einem kleinen Konzert mit bekannten und herzlichen Melodien ein.

Italiano :

Un trio jazz con voce, sassofono, chitarra e pianoforte vi invita a unirvi a loro per un concerto caldo e familiare.

Espanol :

Un trío de jazz con voz, saxofón, guitarra y piano, le invita a unirse a ellos en un concierto cálido y familiar.

