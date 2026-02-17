Apéritif-concert Loches

Apéritif-concert

2026-03-07 19:00:00

2026-03-07 23:45:00

2026-03-07

Loches en’Harmonie accueille l’ensemble de cuivres AToursdeBrass, brass band tourangeau composés de musiciens amateurs de très bon niveau et dirigé par Stéphane Balzeau, professeur de tuba au CRR de Tours.

Ce concert s’inscrit dans une démarche de promotion des instruments de la famille des cuivres, menée conjointement par Loches en’Harmonie et l’Ecole de Musique de Loches.

Loches 37600 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 6 87 11 73 88 lochesenharmonie@gmail.com

English :

Loches en’Harmonie welcomes the brass ensemble AToursdeBrass, a brass band from Touraine made up of amateur musicians of the highest calibre and directed by Stéphane Balzeau, tuba teacher at the CRR in Tours.

