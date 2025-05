Apéritif concert Mafia blues – Wattwiller, 15 juin 2025 17:00, Wattwiller.

Haut-Rhin

Apéritif concert Mafia blues place des tilleuls Wattwiller Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2025-06-15 17:00:00

fin : 2025-06-15

Date(s) :

2025-06-15

Un duo père et fils, avec Bruno Criseo (le fils), au piano et au chant, Alain Criseo (le père), aux percussions et aux chœurs. Ils proposent un répertoire composé de morceaux blues, soul, pop, rock, en français, anglais ou même italien. Le tout dans une ambiance sympa et festive. .

place des tilleuls

Wattwiller 68700 Haut-Rhin Grand Est +33 6 71 13 91 19 fetedeleau@wanadoo.fr

English :

A father-son duo, with Bruno (son) on piano and vocals, and Alain Criseo (father) on percussion and backing vocals. Their repertoire includes blues, soul, pop, rock…

German :

Ein Vater-Sohn-Duo mit Bruno (dem Sohn) am Klavier und Gesang und Alain Criseo (dem Vater) an den Percussions und den Chören. Sie bieten ein Repertoire aus Blues, Soul, Pop, Rock…

Italiano :

Un duo di padre e figlio, con Bruno (il figlio) al pianoforte e alla voce e Alain Criseo (il padre) alle percussioni e alle voci di supporto. Il loro repertorio comprende blues, soul, pop, rock…

Espanol :

Un dúo de padre e hijo, con Bruno (el hijo) al piano y voz y Alain Criseo (el padre) a la percusión y coros. Su repertorio incluye blues, soul, pop, rock…

