Apéritif-concert Orchestre Stardancing Kaysersberg Vignoble dimanche 10 août 2025.

39 Rue du Général De Gaulle Kaysersberg Vignoble Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Début : Dimanche 2025-08-10 11:00:00

fin : 2025-08-10 12:00:00

2025-08-10

Un duo aux claviers, trompette et chant qui anime la place de la mairie dans une ambiance musicale chaleureuse, festive et intergénérationnelle.

L’Orchestre Stardancing composé de deux musiciens performant au claviers, à la trompette et au chant animent depuis plus de 40 ans.

Passionnés, les artistes créent une ambiance musicale conviviale, joyeuse et intergénérationnelle.

Profitez de cet agréable concert au coeur de la vieille ville de Kayersberg.

39 Rue du Général De Gaulle Kaysersberg Vignoble 68240 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 78 11 11 info@kaysersberg-vignoble.fr

English :

A duo on keyboards, trumpet and vocals bring the town hall square to life in a warm, festive and intergenerational musical atmosphere.

German :

Ein Duo mit Keyboards, Trompete und Gesang, das den Rathausplatz in einer warmen, festlichen und generationenübergreifenden musikalischen Atmosphäre belebt.

Italiano :

Un duo che suona tastiere, tromba e voce anima la piazza del municipio in un’atmosfera musicale calda, festosa e intergenerazionale.

Espanol :

Un dúo de teclados, trompeta y voz anima la plaza del ayuntamiento en un ambiente musical cálido, festivo e intergeneracional.

L’événement Apéritif-concert Orchestre Stardancing Kaysersberg Vignoble a été mis à jour le 2025-08-02 par Office de tourisme de la vallée de Kaysersberg