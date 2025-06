Apéritif concert – VILLEDIEU-LES-POELES Villedieu-les-Poêles-Rouffigny 25 juin 2025 20:00

Manche

Apéritif concert VILLEDIEU-LES-POELES Places des costils Villedieu-les-Poêles-Rouffigny Manche

Début : 2025-06-25 20:00:00

fin : 2025-06-25 23:00:00

2025-06-25

Apéritif concert proposé par l’école de musique la clé de sol de Villedieu-les-Poêles le mercredi 25 juin 2025 à partir de 20h, salle des fêtes de Villedieu.

VILLEDIEU-LES-POELES Places des costils

Villedieu-les-Poêles-Rouffigny 50800 Manche Normandie +33 2 33 51 84 01 emd.musiquedanse@outlook.fr

English : Apéritif concert

Aperitif concert offered by the clé de sol music school in Villedieu-les-Poêles on Wednesday June 25, 2025 from 8pm, salle des fêtes in Villedieu.

German :

Aperitifkonzert, das von der Musikschule la clé de sol de Villedieu-les-Poêles am Mittwoch, den 25. Juni 2025, ab 20 Uhr im Festsaal von Villedieu angeboten wird.

Italiano :

Concerto aperitivo organizzato dalla scuola di musica clé de sol di Villedieu-les-Poêles mercoledì 25 giugno 2025 dalle 20.00, sala del villaggio di Villedieu.

Espanol :

Concierto de aperitivo organizado por la escuela de música clé de sol de Villedieu-les-Poêles el miércoles 25 de junio de 2025 a partir de las 20:00 h, sala del pueblo de Villedieu.

